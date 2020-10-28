29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - KIRŞEHİR

AA

Kırşehir'de Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.Ardından protokol üyeleri, Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen "Cumhuriyet ve Atatürk" temalı yağlı boya resim sergisinin açılışını yaptı.Öğretici ve kursiyerlerin hazırladıkları yağlı boya eserleri inceleyen Vali İbrahim Akın ve beraberindekiler, eser sahiplerinden bilgiler aldı.

Vali Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla, minnetle andıklarını söyledi.Ülkenin dört bir yandan düşmanlar tarafından işgal edildiği bir dönemde, Atatürk'ün başlattığı mücadelenin, milletin azim ve kararlılığı sayesinde başarıyla sonuçlanarak, 29 Ekim tarihinde Cumhuriyetin ilan edildiğini vurgulayan Akın, "Cumhuriyetin kazanımları sayesinde devletimiz çok önemli mesafeler elde etmiştir. Önemli gelişmeler göstermiş ve göstermeye devam etmektedir. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Bugün ise çelenk koyma töreninin ardından yağlı boya resim sergisini ziyaret ettik. Serginin açılması ve eserlerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.