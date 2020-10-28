29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - KAYSERİ

AA

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrencilerin katıldığı törende, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.Törenin ardından Vali Günaydın Erciyes Dağı'ndaki fidan dikim etkinliğine katıldı.

Günaydın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle andıklarını söyledi.Erciyes'in orman varlığının artırılması için "Yol kenarı ağaçlandırma projesi" yapıldığını belirten Günaydın, bu kapsamda 132 bin fidan dikildiğini ifade etti.

Bölgeye bugüne dek yaklaşık 4 milyon fidan dikildiğini hatırlatan Günaydın, 2020 yılı sonu itibarıyla Erciyes'teki ağaç varlığını 5 milyona çıkartacaklarını anlattı.Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise ağaç dikme kampanyasını sürdürdüklerini ve Erciyes'i ağaçlandırmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı.Tuğgeneral Aziz Adalı da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden kutlandığını kaydetti.