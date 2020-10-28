29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - KARS

AA

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.Törene, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ile bazı il protokolü katıldı.Kağızman'da İstiklal Alanında düzenlenen törende Kaymakam İshak Çınar, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Sarıkamış ilçesinde ise Kaymakam Recep Koşal ve Belediye Başkanı Harun Hayali, Atatürk Anıtına çelenk sundu.