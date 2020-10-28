29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - DİYARBAKIR

AA

Anıtpark'ta sosyal mesafe kuralına riayet edilerek yapılan törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu ve 7. Kolordo Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ile bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Bu arada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Diyarbakır surlarındaki bazı burçlar Türk bayraklarıyla donatıldı.