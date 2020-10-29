29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - ÇANAKKALE

AA

Çanakkale'deki program kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tebrikat kabul töreni düzenlendi.Vali İlhami Aktaş, protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından konuşan Aktaş, cumhuriyetin kazanımları ile Türkiye'nin bölgesinde önemli bir güç haline geldiğini söyledi.

Güçlü Türkiye'nin dış güçlerin maşası haline gelen terör örgütlerine gereken cevabı verdiğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Terörle mücadelede devletimiz şuanda tam bir üstünlük sağlamıştır. Uluslararası alanda her geçen gün etkinliği artan, artık ne dediği ve ne diyeceği önemli olan büyük ve güçlü bir Türkiye vardır. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2023 hedeflerine hızla ilerlemektedir."

Törene, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.