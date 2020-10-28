29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - BALIKESİR

AA

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Törene, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.