29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - AĞRI

AA

Ağrı'da ise Vali Osman Varol'un Valilikte tebrikleri kabulü sonrası Hükümet Konağı önünde devam eden törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.Varol, törende yaptığı konuşmada, cumhuriyet mücadelesinin toplum olarak yanmış, yıkılmış, istila edilmiş bir coğrafya üzerinde yeniden dirilişin mücadelesi olduğunu ifade ederek, "İstiklal mücadelesinden harap şekilde çıkan Türkiye bugün güçlü ekonomisi, dinamik nüfusu, haklara dayalı yönetim anlayışıyla demokratik bir hukuk devleti olarak bölgesinde ve dünyada saygın ve etkili bir ülke haline gelmiştir." diye konuştu.şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra vatandaşlar da katıldı.