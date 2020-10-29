29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - ADANA

AA

Adana Valisi Süleyman Elban, Şehir Müzesi'nde düzenlenen törende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tebrikleri kabul etti.Elban, buradaki konuşmasında, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümünü büyük bir onur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.Kovid-19 nedeniyle birçok etkinliğin iptal edilmek, ertelenmek, sınırlandırılmak ya da formatının değiştirilmek zorunda kalındığını aktaran Elban, "Biz de insanımızın sağlığını tehlikeye atmadan, içimizdeki Cumhuriyet coşkusunu ve heyecanını Cumhuriyetimize ve insanımızın karakterine uygun bir şekilde kutlamak için bugün burada bulunuyoruz." ifadesini kullandı.Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Elban, az çalışmak veya az üretmek gibi bir lükslerinin olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Geleceğe her gün emin adımlarla yürüyebilmek için dünden daha çok çalışmak, üretmek, geliştirmek ve araştırmak mecburiyetindeyiz. Cumhuriyete gelen yolda, başta Milli Mücadele dönemi ve ondan önce verilen mücadeleleri iyi görmek, iyi tahlil etmek ve o zor şartlardan bugüne bize o emaneti getiren büyüklerimizin neler yaşadığını iyi anlamak ve bugünün şartlarının daha kolay olduğunu bilip daha çok çalışmak sorumluluğundayız."Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan katıldı.