29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - DENİZLİ

Denizli Valiliği bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven tebrikleri kabul etti.
Vali Atik burada yaptığı konuşmada, geçmişten aldıkları güçle, ezelden ebediyete büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürüdüklerini söyledi.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun yönetim biçiminin cumhuriyet olduğunu belirten Atik, "Cumhuriyetimiz, atalarımızdan ulusumuza kalan en büyük mirastır. Bizler bu mirası korumayı ve yaşatmayı büyük bir görev edinerek hayatlarımızı sürdürmekteyiz." dedi.
Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, çeşitli yarışma ve spor etkinliklerinde dereceye giren öğrencilere ödüller verilmesiyle tören sona erdi.Törene AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, CHP Denizli milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ile Teoman Sancar, Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz Ergül, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Pamukkale Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Kutluhan da katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!