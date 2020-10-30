29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - ADANA

Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü kapsamında Adnan Menderes Parkı'na araçlarıyla gelen bazı vatandaşlar konvoy oluşturdu.Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarla Saimbeyli Caddesi boyunca ilerleyen konvoya, Kozan Halk Eğitim Merkezi Mehteran Takımı seslendirdikleri marşlarla eşlik etti.Konvoyun güzergahının Türk Büyükleri Meydanı'nda sona ermesinin ardından vatandaşlar, izledikleri havai fişek gösterisiyle keyifli dakikalar yaşadı.

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