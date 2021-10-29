29 Ekim'in Cuma gününe denk gelmesiyle vatandaşlar tarafından tatil beklentisi yarattı. Bir yandan 29 Ekim tatil mi sorusu araştırılırken diğer yandan ise bugün resmi kurumlarda işlem yapacak vatandaşlar için " 29 Ekim (Bugün) PTT, Kargolar, Bankalar, Eczaneler açık mı? " sorusu merak konusu oldu. İşte, haberin detayları...

29 EKİM PAZARTESİ PTT, KARGOLAR, BANKALAR VE ECZANELER AÇIK MI?

Bugün Bankalar açık mı, kapalı mı?

29 Ekim Cuma günü Zafer Bayramı olması nedeniyle bankalar açık olmayacak.

Bugün PTT açık mı kapalı mı?

Bankalar için geçerli olan durum PTT için de geçerli. PTT'de işlem yapmak isteyenler 1 Kasım'ı beklemek durumundalar.

Bugün Eczaneler açık mı kapalı mı?

29 Ekim Cuma sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.

29 Ekim'de kargolar açık mı?

PTT ve PTT kargo resmi tatillerde çalışmıyor. Diğer kargo firmaları da resmi tatillerde kapalı oluyor.

2021 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2021 Cuma Yılbaşı 23 Nisan 2021 Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 01 Mayıs 2021 Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü* İşçi Bayramı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Ramazan Bayramı Arefesi 13 Mayıs 2021 Perşembe Ramazan Bayramı (1.Gün) 14 Mayıs 2021 Cuma Ramazan Bayramı (2.Gün) 15 Mayıs 2021 Cumartesi Ramazan Bayramı (3.Gün) 19 Mayıs 2021 Çarşamba Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 15 Temmuz 2021 Perşembe Demokrasi ve Milli Birlik Günü 19 Temmuz 2021 Pazartesi Kurban Bayramı Arifesi 20 Temmuz 2021 Salı Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Temmuz 2021 Çarşamba Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Temmuz 2021 Perşembe Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Temmuz 2021 Cuma Kurban Bayramı (4.Gün) 30 Ağustos 2021 Pazartesi Zafer Bayramı 28 Ekim 2021 Perşembe Cumhuriyet Bayramı Arifesi 29 Ekim 2021 Cuma Cumhuriyet Bayramı 31 Aralık 2021 Cuma Yılbaşı gecesi