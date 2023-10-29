Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 29 EKİM BURSA KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bursa konserleri nerede, saat kaçta ve hangi sanatçılar sahne alacak?

        29 Ekim Bursa konserleri takvimi: 29 Ekim Bursa etkinlikleri ve konserleri

        Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü ülkemizin dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanıyor. Bu bağlamda Bursa'da düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları etkinlikleri paylaşıldı. 29 Ekim'de Bursa'da sahne alacak birbirinden değerli sanatçıları haberimizde derledik. İşte, 29 Ekim İzmir ücretsiz konserleri ve etkinleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 00:32 Güncelleme: 29.10.2023 - 00:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Cumhuriyetimizin 100. yılı Türkiye'nin dört bir yanında heyecanla kutlanıyor. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anıldığı 29 Ekim etkinlikleri merak ediliyor. Peki, Bursa Cumhuriyet Bayramı 100. yılı ücretsiz konserler nerede, ne zaman ve kimler sahne alacak? İşte, 29 Ekim 2023 Bursa etkinlikleri ve konserleri...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          29 EKİM BURSA ETKİNLİKLERİ

          28 Ekim 2023

          13.00 - Yüzyılın Ressamı Şefik Bursalı Sergisi

          Yer: Bursa Kent Müzesi (28 Ekim - 31 Aralık)

          11.00 - Cumhuriyet Çiçeği Yapım Atölyesi

          Yer: Ali Paşa Oyuncak Kütüphanesi

          19.30 - Vatan Anadolu Olunca Tiyatral Gösteri

          Yer: Merinos AKKM Osmangazi Salonu

          29 Ekim 2023

          12.00 / 18.00 - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konulu Atölye Çalışması

          Yer: Alipaşa Oyuncak Kütüphanesi

          16.00 - KAĞNI Tiyatro Oyunu

          Yer: Tarihi Belediye Binası Amfi Tiyatro

        • 3

          29 EKİM BURSA ÜCRETSİZ KONSERLERİ

          Redd Grubu Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 28 Ekim'de Bursa Mudanya Mütareke Meydanı'nda saat 20.00'de sahneye çıkacak.

        • 4

          Gazapizm, Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusunu 29 Ekim'de FSM Bulvarı Hastane Kavşağı'nda saat 20.00'de sahnede hayranlarıyla paylaşacak.

        • 5

          Teoman Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim'de FSM Bulvarı Hastane Kavşağı'nda saat 22.00'de sahne alacak.

        Ankara'da yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak!
        Ankara'da yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak!
        29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi!
        29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi!
        Adana 29 Ekim konser ve etkinlik takvimi
        Adana 29 Ekim konser ve etkinlik takvimi
        Ankara 29 Ekim konser ve etkinlik takvimi
        Ankara 29 Ekim konser ve etkinlik takvimi
        İstanbul 29 Ekim konserleri ve etkinlikleri takvimi
        İstanbul 29 Ekim konserleri ve etkinlikleri takvimi
        Cumhuriyet'in 100. Yılına özel bu müzeler ücretsiz!
        Cumhuriyet'in 100. Yılına özel bu müzeler ücretsiz!
        "Yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz" hikâyesi
        "Yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz" hikâyesi
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        'Türkiye'de cumhuriyet yerleşmiştir'
        'Türkiye'de cumhuriyet yerleşmiştir'
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Kurtarıcı Oliveira
        Kurtarıcı Oliveira
        "Bir tek Davinson!"
        "Bir tek Davinson!"
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Habertürk Anasayfa