Cumhuriyetimizin 100. yılı Türkiye'nin dört bir yanında heyecanla bekleniyor. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anılacağı 29 Ekim etkinlikleri merak ediliyor. Peki, Bursa Cumhuriyet Bayramı 100. yılı ücretsiz konserler nerede, ne zaman ve kimler sahne alacak? İşte, 28-29 Ekim 2023 Bursa etkinlikleri ve konserleri...