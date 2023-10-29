29 Ekim'de AVM'ye gidecekler dikkat! İşte çalışma saatleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşku içinde kutlanmaya başlandı. Bu sene bayram hafta sonuna denk geldiği için AVM'ler, çalışma saatleri hakkında duyurularda bulundu. Peki, 29 Ekim'de AVM'ler açık mı, kapalı mı ve saat kaça kadar açık olacak? İşte 29 Ekim Pazar günü AVM'lerin çalışma durumu ve saatleri...
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Bu sene hafta sonuna denk gelen Cumhuriyet Bayramı iznini AVM'de kullanmak isteyenler tarafından AVM çalışma saatleri araştırmaları başladı. Bilindiği gibi bayramlarda ve resmi tatillerde AVM'lerin çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Peki, 29 Ekim Pazar günü AVM'ler açık olacak mı? İşte konuyla ilgili bilgiler...
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29 EKİM'DE AVM'LER AÇIK MI?
AVM'ler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açık olacak.
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AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR?
Genellikle saat 10.00'da açılan AVM'lerin kapanış saati ise 22.00'dir.
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AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek ve mağduriyet yaşamamak için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayarak bilgi edinmeniz daha sağlıklı olacaktır.