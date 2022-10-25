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29. dönem POMEM başvuru tarihleri 2023: POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? POMEM polis alımı başvuru şartları ne?

29. dönem POMEM başvuruları hakkında merak edilenler

Geçtiğimiz sene 28. dönem POMEM öğrenci alımı için başvurular 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu sene 29. dönem POMEM başvurularının ne zaman başlayacağı ise yıl sonunun yaklaşmasıyla merak konusu oldu. İşte POMEM polis alımı başvuru detayları hakkında bilgiler...

Giriş: 25.10.2022 - 19:58 | Güncelleme: ABONE OL

  • Polis Akademisi Başkanlığı (PA) duyuruları yakından takip ediliyor. 29. dönem POMEM başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. İşte binlerce adayın gündemindeki "POMEM başvuruları başladı mı ve başvuru şartları neler?" sorularının yanıtları...

  • 29. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN? 

    Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından 29. dönem alımlarına ilişkin henüz bir açıklama veya duyuru yapılmadı. 

  • Ancak 28. dönem POMEM öğrenci alımı için başvurular 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında alınmış, mülakat sonuçları 9 Haziran 2022 tarihinde duyurulmuştu. Buna göre 29. dönem POMEM başvurularının da aralık ayı gibi başlaması bekleniyor.

  • POMEM BAŞVURU ŞARTLARI 

    a) T.C. vatandaşı olmak,

    b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

  • c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

    ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

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