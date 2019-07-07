Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CNN TÜRK’te canlı yayınlanan hafta sonu programına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere toplamda 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını açıklamasında bulundu.