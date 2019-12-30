REYTİNG SONUÇLARI - 29 ARALIK

29 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oldu. 29 Aralık Pazar akşam reyting yarışının birincisi MasterChef Türkiye oldu. İşte reyting sıralaması...