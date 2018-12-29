Hadi ipucu 29 Aralık sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bu akşam saat 20.30'daki Hadi TV+ Film Gecesi ipucu olarak Kış Masalı, Kutup Ekspresi ve Neşeli Ayaklar filmleri işaret edildi. Hadi ipucu 29 Aralık sorusu ise; "Kış Masalı, Kutup Ekspresi ve Neşeli Ayaklar 2 filmlerinin ortak özelliği nedir?"

HADİ İPUCU SORUSU 13 ARALIK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'da

Ödül ise; 30.000 TL

Hadi ipucu sorusu: Hadi TV+ Film Gecesi'nde ipucun, bu soğuk havalarda içimizi ısıtan filmlerden geliyor! Kış Masalı, Kutup Ekspresi ve Neşeli Ayaklar 2 filmlerinin kış mevsiminin en karlı günlerinde geçtiğini biliyor muydun? Bu ortak özelliği unutma, bu akşam Hadi'de karşına çıkabilir...

HADİ İPUCU SORUSU YANITI:KIŞ MEVSİMİMNİN EN KARLI GÜNLERİNDE GEÇMESİ!

KIŞ MASALI (WINTER'S TALE)

Birini ölmemesini sağlayacak kadar sevmek mümkün müdür? Peter ve Beverly'nin aşkı 1916 yılında New York şehrinde başlar. Peter Lake, İrlandalı bir ailenin oğludur. Aynı zamanda bir hırsızdır. Yine bir kış günü hırsızlık yapmak için girdiği bir evde Beverly'i görür ve ilk bakışta aşık olur. Ne yazık ki Beverly kısa bir süre sonra hayatını kaybeder. Peter bu olaydan sonra bir mucize yaşar ve kendisini günümüzde bulur. Kim olduğunu ve nereden geldiğini hatırlamıyordur. İçindeki acının kaynağını bulmak için geçmişini araştırmaya başlar.



Bir çok yıldızı bünyesinde barındıran filmde Colin Farrell, Jessica Brown Findlay, Russell Crowe'un yanısıra Will Smith, Jennifer Connelly ve William Hurt gibi ünlüler rol alıyor

KUTUP EKSPRESİ

Karlı bir Noel arifesi akşamı, küçük bir çocuk heyecan içinde ve pür dikkat yatağına uzanmış sessiz ve hareketsiz beklemekte, Noel Babanın kızağındaki çıngırakların sesini duymaya çalışmaktadır. Gece yarısına 5 dakika kalmıştır.



Ve aniden, gökgürültüsünü andıran bir sesle yerinden zıplar. Penceredeki buğuyu temizlediğinde, ağır ağır düşen kar tanelerini ve gecenin karanlığına buharını üfleyen pırıltılı bir kara trenin evinin tam önünde durmaya çalıştığını görür. Aceleyle dışarı koşturur; üzerinde sadece pijamaları ve terlikleri vardır. Dışarıda, özellikle kendisini bekliyormuş gibi görünen tren kondüktörü onu karşılar ve Pekala, geliyor musun? diye sorar.

Nereye?

Kuzey Kutbuna elbette. Bu, Kutup Ekspresi!...

Şüpheci bir çocuk, Kuzey Kutbu'na doğru olağanüstü bir tren yol...

NEŞELİ AYAKLAR 2



Step dans ustası olan Mumble’ın bir problem var: küçük oğlu Eric’in koreografi fobisi var. Bu yüzden dansa isteksiz olan Eric evinden ve yakınlarından kaçarak, uçabilen ilginç karakterli penguen Sven ile karşılaşıyor! Mumble’ın, oğlunun karizmatik yeni rol modeliyle yarışta pek de şansı yok gibi görünüyor. Güçlü kuvvetlerin dünyayı sarsmasıyla işler daha da kötüye gidiyor.

Mumble, herşeyi tekrar yoluna koymak için penguen birliklerini ve küçük kerevitlerden dev ayı balıklarına birbirinden farklı ve çeşitli yaratıkları bir araya getirince, Eric babasının güç ve cesaretini anlıyor.