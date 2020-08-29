İşte güncel koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 29 Ağustos corona virüs tablosu merak ediliyor.

29 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca henüz 29 Ağustos koronavirüs tablosunu henüz yayınlamadı.

28 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VAKA SAYISI VE VEFAT SAYISI

Türkiye'de son 24 saatte 1517 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 36 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 265 bin 515, can kaybı 6 bin 245 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 107 bin 814 test yapıldı, 1517 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 36 hasta vefat etti, 1017 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 241 bin 809'a çıktı.

Test sayısı 6 milyon 835 bin 674, vaka sayısı 265 bin 515, vefat sayısı 6 bin 245 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 17 bin 461, ağır hasta sayısı 896, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 1517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı binden fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 can daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur."

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 24 milyon 630 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 835 bin 648 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 24 milyon 630 bin 592'ye çıkarken, virüs saptanan 17 milyon 95 bin 577 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 6 milyon 699 bin 367 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de 6 milyon 48 bin 317 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 184 bin 803 kişi yaşamını yitirdi.

- Vaka sayısı 250 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (3 milyon 764 bin 493),Hindistan (3 milyon 387 bin 500),Rusya (975 bin 576),Peru (621 bin 997),Güney Afrika (618 bin 286),Kolombiya (582 bin 22),Meksika (579 bin 914),İspanya (451 bin 792),Şili (404 bin 102),Arjantin (380 bin 292),İran (367 bin 796),İngiltere (330 bin 368),Suudi Arabistan (311 bin 855),Bangladeş (304 bin 583),Pakistan (295 bin 53),Türkiye (263 bin 998),İtalya (263 bin 949) ve Fransa (259 bin 698)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (118 bin 726),Meksika (62 bin 594),Hindistan (61 bin 694),İngiltere (41 bin 477),İtalya (35 bin 463),Fransa (30 bin 576),İspanya (28 bin 996),Peru (28 bin 277),İran (21 bin 137),Kolombiya (18 bin 468),Rusya (16 bin 804),Güney Afrika (13 bin 628) ve Şili (11 bin 72)."