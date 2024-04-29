28 yaşındaki gencin ölümünde sahte alkol şüphesi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 28 yaşındaki Erdem Dalga evinde ölü bulundu. Gencin cenazesi otopsiye gönderilirken, polisin cesedin yanında bulduğu kolonya içerikli olduğu tahmin edilen sahte alkol karışımı da incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Pamukkale'nin Kervansaray Mahallesi 3048 Sokak'ta yaşayan 28 yaşındaki Erdem Dalga'dan haber alamayan yakınları evine giderek kontrol etti.
İçeri giren yakınları Dalga'yı yerde hareketsiz yatarken buldu.
CENAZESİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Dalga'nın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
SAHTE ALKOL ŞÜPHESİ
Polisin cesedin yanında bulduğu kolonya içerikli olduğu tahmin edilen sahte alkol karışımı incelenmek üzere emniyete götürüldü.