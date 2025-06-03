Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı kim oldu, kim seçildi, hangi parti kimi aday gösterdi, yeni Meclis Başkanı kim?

        TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanı'nı seçiyor: Hangi parti, kimi aday gösterdi?

        TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin dolması nedeniyle Meclis Başkanlığı için seçim yapacak. 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı gizli oylarla seçilirken, yeni başkan 5 aday arasından seçilecek. Peki, hangi parti kimi Meclis Başkanlığı için aday gösterdi, oylama nasıl yapılacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 17:22 Güncelleme: 03.06.2025 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı'nı seçmek için toplanıyor. Gizli yapılacak oylama 5 aday üzerinden gerçekleşecek ve dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, başkan seçilmiş olacak. TBMM Başkanlığını bugüne kadar 30 milletvekili üstlendi. 28. Dönem ikinci devre için Numan Kurtulmuş'un dışında birinin seçilmesi halinde, bu kişi 31. TBMM Başkanı olacak. İşte, TBMM Meclis Başkanı seçimine dair detaylar...

        • 2

          TBMM 28. DÖNEM İKİNCİ DEVRE MECLİS BAŞKANI'NI SEÇİYOR

          TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin dolması nedeniyle Meclis Başkanlığı için seçim yapacak. Kurul, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

        • 3

          MECLİS BAŞKANI NASIL SEÇİLİYOR?

          TBMM Başkanı gizli oyla seçilecek. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, başkan seçilmiş olacak.

        • 4

          MECLİS BAŞKANLIĞI İÇİN HANGİ PARTİ, KİMİ ADAY GÖSTERDİ?

          AK Parti, TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi. CHP, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; DEM Parti, Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar'ın; İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı'nın; Yeni Yol Partisi ise Samsun Milletvekili Mehmet Karaman'ın ismini meclis başkanı adayı olarak TBMM'ye bildirdi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı
        Bakan Kacır Bloomberg HT-Habertürk ortak yayına katıldı
        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!
        Trabzon'da sağanak sele yol açtı!
        Sedyeyle getirildi, ailesine veda etti!
        Sedyeyle getirildi, ailesine veda etti!
        TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için toplandı
        TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için toplandı
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaris depreminde 14 yaşındaki Afra hayatını kaybetti!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme: Genç kadın şikayetçi oldu!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’nın ifadesi ortaya çıktı
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Türkiye'den vazgeçmiyor
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna, Kırım Köprüsü'nü vurdu
        Ukrayna, Kırım Köprüsü'nü vurdu
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Galatasaray kaleci transferinde gaza bastı!
        Fenalaşıp araçtan indi... Ölüme uzandı!
        Fenalaşıp araçtan indi... Ölüme uzandı!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        Habertürk Anasayfa