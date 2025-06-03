TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanı'nı seçiyor: Hangi parti, kimi aday gösterdi?
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin dolması nedeniyle Meclis Başkanlığı için seçim yapacak. 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı gizli oylarla seçilirken, yeni başkan 5 aday arasından seçilecek. Peki, hangi parti kimi Meclis Başkanlığı için aday gösterdi, oylama nasıl yapılacak? İşte, detaylar...
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TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı'nı seçmek için toplanıyor. Gizli yapılacak oylama 5 aday üzerinden gerçekleşecek ve dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, başkan seçilmiş olacak. TBMM Başkanlığını bugüne kadar 30 milletvekili üstlendi. 28. Dönem ikinci devre için Numan Kurtulmuş'un dışında birinin seçilmesi halinde, bu kişi 31. TBMM Başkanı olacak. İşte, TBMM Meclis Başkanı seçimine dair detaylar...
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TBMM 28. DÖNEM İKİNCİ DEVRE MECLİS BAŞKANI'NI SEÇİYOR
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin dolması nedeniyle Meclis Başkanlığı için seçim yapacak. Kurul, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.
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MECLİS BAŞKANI NASIL SEÇİLİYOR?
TBMM Başkanı gizli oyla seçilecek. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, başkan seçilmiş olacak.
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MECLİS BAŞKANLIĞI İÇİN HANGİ PARTİ, KİMİ ADAY GÖSTERDİ?
AK Parti, TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi. CHP, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; DEM Parti, Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar'ın; İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı'nın; Yeni Yol Partisi ise Samsun Milletvekili Mehmet Karaman'ın ismini meclis başkanı adayı olarak TBMM'ye bildirdi.