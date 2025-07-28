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        Haberler Bilgi Magazin 28 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda neler var? 28 Temmuz 2025 Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 gibi popüler kanalların 28 Temmuz TV yayın akışı paylaşıldı. Buna göre gündüz kuşağında birbirinden farklı formatta programlar yer alırken, diziler de tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Akşam kuşağında ise Aile Saadeti dizisi ile Turnike ve MasterChef Türkiye yarışmalarının yeni bölümleri yayınlanacak. Peki, bu akşam TV'de başka neler var? İşte 28 Temmuz Pazartesi Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 15:04 Güncelleme: 28.07.2025 - 15:04
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        • 1

          28 Temmuz 2025 Pazartesi günü yayınlanacak yapımlar araştırılmaya başlandı. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 gibi önde gelen kanalların yayın akışları yayınlandı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekranlara gelecek içerikler belli oldu. Gündüz kuşağında farklı formatta programlar ve dizilerin tekrar bölümleri yayınlanırken, akşam kuşağında yarışma programları, diziler, yerli ve yabancı filmler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 28 Temmuz Pazartesi Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:30 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:30 Yaprak Dökümü

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Uzak Şehir

          15:30 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Turnike

          23:30 Çalgı Çengi İkimiz

          01:15 Çalgı Çengi İkimiz

          02:45 Zalim İstanbul

          04:45 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Kader Oyunları

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          17:00 Sümela’nın Şifresi 3: Cünyor Temel

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Aile Saadeti

          00:20 Güven Bana

          02:30 Bir Gece Masalı

          05:20 Bir Küçük Gün Işığı

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Siyah Kalp

          09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:00 Bahar

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet

          22:30 Arif V 216

          00:45 Düğün Dernek 2: Sünnet

          02:45 Arif V 216

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          09:00 Ada Masalı

          11:00 Aramızda Kalsın

          13:30 Kiralık Aşk

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Mavi Boncuk

          21:45 Alemde Bir Gece

          23:30 Alemde Bir Gece

          01:30 Aramızda Kalsın

          03:30 Kiralık Aşk

          05:00 Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Yasak Elma

          12:45 Sen Çal Kapımı

          15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 Karagül

          19:00 NOW Ana Haber

          20:00 Recep İvedik 3

          22:15 Hababam Sınıfı Üç Buçuk

          00:30 İlk Buluşma

          02:45 İnadına Aşk

          04:00 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:58 İstiklal Marşı

          06:00 Ege'nin Hamsisi

          08:45 Kod Adı Kırlangıç

          10:05 Kendi Düşen Ağlamaz

          13:00 Seksenler

          14:25 Teşkilat

          17:45 Kim Gitsin?

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Yabancı Sinema ‘Kasırga’

          22:15 Gönül Dağı

          01:30 Leyla İle Mecnun

          04:10 Seksenler

          05:00 Kim Gitsin

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:30 Gazete Magazin Yaz

          13:00 Yaparsın Bilirim

          16:00 MasterChef Türkiye

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Yaparsın Bilirim

          03:30 Gazete Magazin Yaz

          28 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        • 9
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