Bu yıl 28'incisi gerçekleşen SAG (Screen Actors Guild - Amerikan Oyuncular Birliği) Ödülleri ABD'nin Los Angeles kentinde sahiplerini buldu. 2022 SAG Ödülleri'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü Helen Mirren'a verildi. İşte bu yıl kazanan yapımlar ve isimler...

Jessica Chastain

EN İYİ KADIN OYUNCU

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Will Smith (King Richard)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Ariana DeBose (West Side Story)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Troy Kotsur (CODA)

EN İYİ OYUNCU EKİBİ

CODA (Apple Original Films)

EN İYİ DUBLÖR PERFORMANSI

No Time to Die

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA)

Jung Ho-yeon (Squid Game)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)

Lee Jung-Jae (Squid Game)

EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ);

Jean Smart (Hacks)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Jason Sudeikis

EN İYİ EKİP PERFORMANSI (DRAMA)

Succession (HBO)

EN İYİ EKİP PERFORMANSI (KOMEDİ)

Ted Lasso (Apple TV Plus)

EN İYİ DUBLÖR PERFORMANSI (DİZİ)

Squid Game

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)

Kate Winslet (Mare of Easttown)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)

Michael Keaton (Dopesick)