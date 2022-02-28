Bu yıl 28'incisi gerçekleşen SAG (Screen Actors Guild - Amerikan Oyuncular Birliği) Ödülleri ABD'nin Los Angeles kentinde sahiplerini buldu. 2022 SAG Ödülleri'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü Helen Mirren'a verildi. İşte bu yıl kazanan yapımlar ve isimler...
SİNEMA
EN İYİ KADIN OYUNCU
Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Will Smith (King Richard)
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Ariana DeBose (West Side Story)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Troy Kotsur (CODA)
EN İYİ OYUNCU EKİBİ
CODA (Apple Original Films)
EN İYİ DUBLÖR PERFORMANSI
No Time to Die
TELEVİZYON
EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA)
Jung Ho-yeon (Squid Game)
EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)
Lee Jung-Jae (Squid Game)
EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ);
Jean Smart (Hacks)
EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)
Jason Sudeikis (Ted Lasso)
EN İYİ EKİP PERFORMANSI (DRAMA)
Succession (HBO)
EN İYİ EKİP PERFORMANSI (KOMEDİ)
Ted Lasso (Apple TV Plus)
EN İYİ DUBLÖR PERFORMANSI (DİZİ)
Squid Game
EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)
Kate Winslet (Mare of Easttown)
EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)
Michael Keaton (Dopesick)
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