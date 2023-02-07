Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

28 saat sonra kurtarılan Arda'dan askere, "Ben seni bir yerden tanıyorum"

Hatay'daki enkazdan 28 saat sonra kurtarılan Arda Bulut askere “Ben seni bir yerden tanıyorum” diye konuştu

Giriş: 07.02.2023 - 13:24 | Güncelleme: ABONE OL
28 saat sonra kurtarılan Arda'dan askere,
İHA

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından acıların yaşandığı 10 şehirde, sivil arama kurtarma ekiplerinin yanısıra Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Arama Kurtarma ve Polis Arama Kurtarma ekipleri de seferber olmuş durumda. Hatay'da enkaz altından 28 saat sonra kurtarılan Arda Bulut isimli çocuk askerlerle sohbet etti. Hastaneye sevk edilirken Arda Bulut kendisini kurtaran askere, "Ben seni bir yerden tanıyorum" sözleriyle herkesi duygulandırdı.

7,7 büyüklüğündeki depremde en büyük yıkımlardan birinin yaşandığı Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeden sevindiren haberler de geliyor.

Hatay'da Arda Bulut isimli bir çocuk, depremden 28 saat sonra enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı. Kendisini kurtaran askerlere, “Ben seni bir yerden tanıyorum” dedi.

Bulut'un iki bacağının kırık olduğu belirtildi. AFAD ve sivil ekiplerin yanısıra, asker ve polisin bölgedeki arama kurtarma çalışması sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Meteoroloji'den flaş açıklama! Marmara'da 3 kent için kar uyarısı!
Meteoroloji'den flaş açıklama! Marmara'da 3 kent için kar uyarısı!
Enkazda dram... Geriye oyuncaklar kaldı
Enkazda dram... Geriye oyuncaklar kaldı
Bayraklar neden yarıya indirilir?
Bayraklar neden yarıya indirilir?
TOKİ kura çekimi erteledi mi?
TOKİ kura çekimi erteledi mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.