POMEM SINAVI NEDİR?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri olarak kısaltılan POMEM, polis memurları yetiştirmek için mesleki eğitimler veren kurum ya da kurumlar olarak ifade edilir. POMEM’e girip, eğitim sürecini tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM’de eğitim sürecini tamamlayan öğrencilerin aday memur olabilmeleri için öğrenim sürecini önceden belirlenen süre içerisinde başarı ile tamamlamış olmalılardır.