28 otomobil motoru çalındı, hırsızlar müşterileri çıktı

DHA

İstanbul'da, bir depodan 28 otomobil motoru çalan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları iş yerinden daha önce 5 otomobil motoru satın aldıkları belirlendi. Avcılar ilçesinde, 13 Kasım 2022 tarihinde polise ihbarda bulunan Adem U., iş yerinin deposundan 28 otomobil motoru ile 5 adet motor krank parçasının çalındığını bildirdi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan çalışmada, polis bir iş yerinin güvenlik kamerasından şüphelilerin görüntülerini tespit etti.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI Şüphelilerin bir kamyonet ve hafif ticari araçla olay yerine geldikleri, depoya doğru yanaştırdıkları araca sandıklar içinde bulunan 28 otomobil motorunu taşıdıkları görüldü. Güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, Yaşar U. (31), Sinan K. (30) ile Sadık K.'yi (33) gözaltına aldı. Çalınan otomobil motorlarından 27'si ile çeşitli otomobil parçaları ele geçirildi.

SUÇ KAYITLARI ORAYA ÇIKTI Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan otomobil motorları mağdur Adem U.'ya teslim edildi. Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerden Sinan U.'nun 19, Sinan K.'nin 2, Sadık K.'nin ise 7 suç kaydı olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.