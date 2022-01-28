28 Ocak 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son dakika deprem haritası

28 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listeleri vatandaşın gündeminden düşmüyor. Türkiye'nin coğrafi yapısı itibarıyla deprem bölgesi olarak tanımlanması Türkiye'de yaşayan vatandaşların en büyük gündeminin her zaman deprem olmasına neden oluyor. Son zamanlarda ülkenin dört bir yanından gelen deprem haberleri "Türkiye meydana gelen son dakika depremler neler?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri

AFAD SON DEPREMLER - 28 OCAK 2022

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 28 OCAK 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.01.28 10:12:24 38.2267 32.3283 0.0 -.- 1.3 -.- BUYUKZENGI-SARAYONU (KONYA) İlksel

2022.01.28 09:31:29 37.1487 28.5695 5.0 -.- 1.6 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2022.01.28 07:56:53 37.0480 28.3312 4.6 -.- 1.4 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.01.28 06:57:44 35.1863 32.0568 6.5 -.- 4.2 4.1 AKDENIZ İlksel

2022.01.28 06:37:53 35.8345 33.3318 10.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2022.01.28 05:04:07 36.0982 29.7022 27.4 -.- 1.3 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA) İlksel

2022.01.28 04:55:22 37.5550 29.4320 16.1 -.- 1.0 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2022.01.28 04:37:14 35.4062 32.0927 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2022.01.28 03:53:58 37.7100 25.8533 49.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.01.28 01:57:27 37.5848 29.5067 8.1 -.- 1.9 -.- DUDEN-YESILOVA (BURDUR) İlksel

2022.01.28 01:14:38 37.5780 29.4820 15.4 -.- 1.4 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2022.01.28 00:58:31 37.2547 29.6032 5.0 -.- 2.5 -.- KUCUKALAN-CAVDIR (BURDUR) İlksel