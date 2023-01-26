28 günde 30 etkinlik

HABERTURK.COM

İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekânlarından Maximum Uniq'te eğlence şubatta da devam edecek

Mekân; tiyatro oyunlarından tek kişilik gösterilere, çift komedisinden çocuk oyunlarına kadar 30 etkinliği misafirleriyle buluşturuyor.

5,15,16,20 ve 21 Şubat’ta 'Aydınlıkevler', 7,8 ve 22 Şubat’ta Uğur Yücel - 'Neyzen', 8 ve 22 Şubat’ta 'Sırça', 17 ve 25 Şubat’ta 'Zengin Mutfağı' ve 27-28 Şubat’ta 'Richard' tiyatro severlerle buluşacak.

14 ve 28 Şubat’ta 'Çift Terapisi', 14 ve 25 Şubat’ta 'Biri Flört Mü Dedi?' ile Esra Dermancıoğlu ve 12 Şubat’ta Aşkım Kapışmak ile 'İlişkiler Komedisi' sahnelenecek.

Yarıyıl tatilinde çocuklar için Serkan Keskin ve Taner Ölmez'li kadrosuyla kukla oyunu 'Nasreddin Hoca', büyülü dijital dünyasıyla 'Küçük Prens: Bir Dostluk Hikâyesi' ve dünyaca ünlü dinozor şovu 'Dinosaurs World' Live minik misafirlerle buluşacak.

'Nasreddin Hoca'

MAXIMUM UNIQ HALL

1-2 Şubat... Dinazorlar

3-4 Şubat... Dinazorlar

5 Şubat Pazar... Aydınlıkevler

8 Şubat Çarşamba... Sırça

12 Şubat Perşembe... Aşkım Kapışmak

15 Şubat Çarşamba... Aydınlıkevler

16 Şubat Perşembe... Aydınlıkevler

17 Şubat Cuma... Zengin Mutfağı

20 Şubat Pazartesi... Aydınlıkevler

21 Şubat Salı... Aydınlıkevler

22 Şubat Çarşamba... Sırça

25 Şubat Cumartesi... Zengin Mutfağı

27 Şubat Pazartesi... Richard

28 Şubat Salı... Richard

'Richard'

MAXIMUM UNIQ BOX

1-5 Şubat... Küçük Prens

7 Şubat Salı... Neyzen

8 Şubat Çarşamba... Neyzen

14 Şubat Salı... Çift Terapisi

22 Şubat Çarşamba... Neyzen

28 Şubat Salı... Çift Terapisi

'Biri Flört Mü Dedi?'

MAXIMUM UNIQ LOUNGE

4 Şubat Cumartesi... Nasreddin Hoca

11 Şubat Cumartesi... Nasreddin Hoca

ÖNERİLEN VİDEO