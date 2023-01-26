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Şubatta 28 günde 30 etkinlik

İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maximum Uniq'te eğlence devam edecek

Giriş: 26.01.2023 - 12:39 | Güncelleme: ABONE OL
Şubatta 28 günde 30 etkinlik
28 günde 30 etkinlik
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HABERTURK.COM

İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekânlarından Maximum Uniq'te eğlence şubatta da devam edecek
Mekân; tiyatro oyunlarından tek kişilik gösterilere, çift komedisinden çocuk oyunlarına kadar 30 etkinliği misafirleriyle buluşturuyor.

5,15,16,20 ve 21 Şubat’ta 'Aydınlıkevler', 7,8 ve 22 Şubat’ta Uğur Yücel - 'Neyzen', 8 ve 22 Şubat’ta 'Sırça', 17 ve 25 Şubat’ta 'Zengin Mutfağı' ve 27-28 Şubat’ta 'Richard' tiyatro severlerle buluşacak.

14 ve 28 Şubat’ta 'Çift Terapisi', 14 ve 25 Şubat’ta 'Biri Flört Mü Dedi?' ile Esra Dermancıoğlu ve 12 Şubat’ta Aşkım Kapışmak ile 'İlişkiler Komedisi' sahnelenecek.

Yarıyıl tatilinde çocuklar için Serkan Keskin ve Taner Ölmez'li kadrosuyla kukla oyunu 'Nasreddin Hoca', büyülü dijital dünyasıyla 'Küçük Prens: Bir Dostluk Hikâyesi' ve dünyaca ünlü dinozor şovu 'Dinosaurs World' Live minik misafirlerle buluşacak.

'Nasreddin Hoca'
'Nasreddin Hoca'

MAXIMUM UNIQ HALL
1-2 Şubat... Dinazorlar
3-4 Şubat... Dinazorlar
5 Şubat Pazar... Aydınlıkevler
8 Şubat Çarşamba... Sırça
12 Şubat Perşembe... Aşkım Kapışmak
15 Şubat Çarşamba... Aydınlıkevler
16 Şubat Perşembe... Aydınlıkevler
17 Şubat Cuma... Zengin Mutfağı
20 Şubat Pazartesi... Aydınlıkevler
21 Şubat Salı... Aydınlıkevler
22 Şubat Çarşamba... Sırça
25 Şubat Cumartesi... Zengin Mutfağı
27 Şubat Pazartesi... Richard
28 Şubat Salı... Richard

'Richard'
'Richard'

MAXIMUM UNIQ BOX
1-5 Şubat... Küçük Prens
7 Şubat Salı... Neyzen
8 Şubat Çarşamba... Neyzen
14 Şubat Salı... Çift Terapisi
22 Şubat Çarşamba... Neyzen
28 Şubat Salı... Çift Terapisi

'Biri Fl&ouml;rt M&uuml; Dedi?'
'Biri Flört Mü Dedi?'

MAXIMUM UNIQ LOUNGE
4 Şubat Cumartesi... Nasreddin Hoca
11 Şubat Cumartesi... Nasreddin Hoca

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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