29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yılında yurdun dört bir tarafında büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bu özel gün öncesinde, 28 Ekim yani yarın hastaneler açık mı kapalı mı sorusunun yanıtı aranıyor. Peki, "28 Ekim bugün hastaneler açık mı? 29 Ekim hastaneler kapalı mı olacak, eczaneler çalışacak mı?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...