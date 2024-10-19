28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi?
Kamu kurum ve kuruluşlarının 28 Ekim Pazartesi çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. MEB'e bağlı 81 ildeki okullarda 1.5 gün tatil ilan edildi. 29 Ekim Salı günü de Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tatil olacak. Peki 28 Ekim yarım gün mü, okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi?
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasının ardından, 28 Ekim Cuma günü çalışma saatleri, çalışanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu özel gün öncesinde bankalarda, hastanelerde, eczanelerde işi vatandaşlar, 28 Ekim günü kamu kurum ve kuruluşlarının yarım gün mü çalışacağını, tatil mi olacağını merak edip araştırıyor. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Salı gününe denk gelmektedir. 29 Ekim tam gün resmi tatil olacak.
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28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?
MEB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 81 ildeki tüm okullarda 1.5 gün tatil ilan etti.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Pazartesi öğleden sonra yarım gün, 29 Ekim Salı günü ise tam gün tatil oldu. 81 ildeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda alınan karar doğrultusunda öğrenciler ara tatilde olacak.
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28 EKİM’DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim günü öğleden sonra okullar ve kamu kurumları tatil oluyor. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 28 Ekim 2024 günü mesai yarım gün olacak.