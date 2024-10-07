28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram niteliği taşımaktadır. 29 Ekim'den bir gün öncesi 28 Ekim'in yarım gün olup olmadığı ise merak ediliyor. Resmi tatillerde bilindiği gibi birçok kurum kapalı olurken, hizmet vermemektedir. Peki 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
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Resmi tatillerde kamu kurumları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Peki 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
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29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
Bu sene Salı gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil olarak sayılıyor. Kamu kuruluşları 29 Ekim'de tüm gün kapalı olacak ancak 30 Ekim Çarşamba günü normal mesai saatine geri dönecek.
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28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim Pazartesi yarım gün olarak sayılıyor. 28 Ekim günü kamu sektörü saat 13.00'e kadar hizmet verecek. Ancak özel sektörde tatil durumu değişiklik gösterebilir.
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