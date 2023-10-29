Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 28 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI | Son dakika: AB ve total sıralama: Güldür Güldür Show, Gönül Dağı ve MasterChef All Star

        Reyting sonuçları 28 Ekim AB ve total sıralaması! Hangi yapım reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

        Reyting sonuçları 28 Ekim Cumartesi günü ekrana gelen yapımlar sonrası şekillendi. Özellikle Güldür Güldür Show rakiplerini zirve yarışında zorladı. Gönül Dağı ve MasterChef All Star gibi yapımlar reyting sıralamasında öne çıkarken milli yas nedeniyle birçok yapım ekrana gelmedi. İşte 28 Ekim reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 08:17 Güncelleme: 29.10.2023 - 08:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Reyting sonuçları 28 Ekim Cumartesi, yani geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Güldür Güldür Show, Gönül Dağı ve MasterChef All Star öne çıkan yapımların başında yer aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

          Hemen belirtelim ki 28 Ekim reyting sonuçları henüz yayınlanmadı. Sonuçlar yayınlandığında sizlerle paylaşacağız.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          28 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          28 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        'Türkiye'de cumhuriyet yerleşmiştir'
        'Türkiye'de cumhuriyet yerleşmiştir'
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Çocuklarda rezilyans nasıl geliştirilir?
        Çocuklarda rezilyans nasıl geliştirilir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        "Bir tek Davinson!"
        "Bir tek Davinson!"
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Habertürk Anasayfa