Reyting sonuçları 28 Ekim AB ve total sıralaması! Hangi yapım reyting sıralamasında kaçıncı oldu?
Reyting sonuçları 28 Ekim Cumartesi günü ekrana gelen yapımlar sonrası şekillendi. Özellikle Güldür Güldür Show rakiplerini zirve yarışında zorladı. Gönül Dağı ve MasterChef All Star gibi yapımlar reyting sıralamasında öne çıkarken milli yas nedeniyle birçok yapım ekrana gelmedi. İşte 28 Ekim reyting sonuçları...
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Reyting sonuçları 28 Ekim Cumartesi, yani geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Güldür Güldür Show, Gönül Dağı ve MasterChef All Star öne çıkan yapımların başında yer aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
Hemen belirtelim ki 28 Ekim reyting sonuçları henüz yayınlanmadı. Sonuçlar yayınlandığında sizlerle paylaşacağız.
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28 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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28 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI
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