28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim tatil mi, mesai var mı?

Türkiye, bir Cumhuriyet Bayramı için daha geri sayıma başlamış durumda. Tüm yurtta 29 Ekim günü büyük bir mutlulukla kutlanacak söz konusu bayram öncesi vatandaşlar; 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil olarak değerlendiriliyor mu aramaları yapıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...