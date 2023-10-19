28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim tatil mi, mesai var mı?
Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü kutlayacağımız 29 Ekim'e çok kısa bir süre kala vatandaşlar; 28 Ekim ile ilgili araştırmalara da başlamış durumda. Konuya ilişkin en çok 28 Ekim günü resmi tatil mi, yarım gün mü ve mesai alınacak mı aramaları yapılıyor. İşte, detaylar...
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Türkiye, bir Cumhuriyet Bayramı için daha geri sayıma başlamış durumda. Tüm yurtta 29 Ekim günü büyük bir mutlulukla kutlanacak söz konusu bayram öncesi vatandaşlar; 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil olarak değerlendiriliyor mu aramaları yapıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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28 EKİM YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?
28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve yarım gün resmi tatildir.
Söz konusu günde çalışacak vatandaşlar, mesai alma hakkına sahiptir.
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29 EKİM TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim günü tam gün resmi tatildir.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Pazar gününe denk geliyor.
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