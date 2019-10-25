28 Ekim Pazartesi okullar tatil mi sorusu çığ gibi büyüyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Salı gününe denk gelmesi Pazartesi günü de okulların tatil olup olmadığı sorgulanıyor. Peki, konuyla ilgili MEB'ten açıklama geldi mi? Ayrıntılar haberimizde.

28 EKİM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Bu sene 29 Ekim Salı gününe geliyor. Yani Pazartesi günü yarım gün ve Salı günü resmi tatil olacak. 29 Ekim'de ders işlenmez ve resmi olarak okullar tatil sayılır, ancak okullarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çeşitli etkinlikler yapılır ve öğrencilerin katılımı beklenir.

PAZARTESİ PTT VE BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Resmi tatil günlerinde banka, PTT, noter ve eczane gibi yerler de kapalı oluyor. Yani devlet kurumları ile birlikte banka, PTT, noter ve eczaneler 28 Ekim Pazartesi günü öğleye kadar yarım gün hizmet verdikten sonra Çarşamba gününe kadar kapalı olacak.