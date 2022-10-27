28 Ekim'de okullar tatil mi?

Her sene olduğu gibi bu sene de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşku ile kutlanacak. 29 Ekim coşkusu ülkenin dört bir yanında yaşanacak. 29 Ekim'in bu sene hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 28 Ekim'de okulların durumu öğrenciler ve velilerin gündemine geldi. İşte konuya dair ayrıntılar...