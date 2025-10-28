29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde büyük bir coşku içinde kutlanacak. Bayram öncesinde araç ve konut alış satışı, tasdikleme gibi işlemlerde bulunmayı düşünenler, 28 ve 29 Ekim günlerinde noterlerin çalışma durumunu mercek altına aldı. Peki, "28 Ekim noterler açık mı, bugün yarım gün mü? 29 Ekim noterler çalışıyor mu?" İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...