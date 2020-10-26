28 Ekim yarım gün mü? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle 28 Ekim Çarşamba günün de yarım gün tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Konuyla ilgili açıklama Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar....

28 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ YARIM GÜN TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde resmi tatil ilan edilmiştir. Resmi Gazete'ye göre 28 Ekim Çarşamba günü saat 13:00'dan sonra bayram başlıyor. Bu nedenle yarım gün tatil olacak, 29 Ekim Perşembe günü ise tam gün tatil yapılacak. Hastaneler, devlet daireleri kapalı olacak.