PTT şubelerinin çalışma saatleri ve 28 Ekim'de hizmet verip vermeyeceği merak ediliyor. 28 Ekim’in resmi tatil arifesi olması nedeniyle birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine yarım günlüğüne ara verirken, PTT’nin açık olup olmayacağı ise en öne çıkan konular arasında yer alıyor. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü PTT hizmete devam edecek mi? Postaneler hangi saatlerde hizmet sunacak? İşte Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim'de PTT'nin çalışma durumu ve mesai saatlerine ilişkin detaylar…