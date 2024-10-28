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        Haberler Bilgi Gündem 28 Ekim bugün PTT çalışma durumu: 28 Ekim PTT açık mı, kapalı mı? 28 Ekim Pazartesi PTT postaneler yarım gün mü çalışıyor?

        28 Ekim bugün PTT açık mı? 28 Ekim PTT çalışma durumu

        28 Ekim Pazartesi günü PTT şubelerinin çalışma saatleri ve açık olup olmadığı merak konusu oldu. Bilindiği gibi, resmi tatil olarak kabul edilen 29 Ekim'de, pek çok kamu kurumu ve kuruluşu gibi PTT de hizmetlerine ara verebilir. Bu nedenle 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesinde "PTT 28 Ekim Pazartesi günü açık olacak mı, postaneler hizmet verecek mi?" soruları gündeme geldi. İşte 28 Ekim'de PTT şubelerinin çalışma durumu ve saatleri ile ilgili ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 07:02 Güncelleme: 28.10.2024 - 07:11
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          PTT şubelerinin çalışma saatleri ve 28 Ekim'de hizmet verip vermeyeceği merak ediliyor. 28 Ekim’in resmi tatil arifesi olması nedeniyle birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine yarım günlüğüne ara verirken, PTT’nin açık olup olmayacağı ise en öne çıkan konular arasında yer alıyor. Peki, 28 Ekim Pazartesi günü PTT hizmete devam edecek mi? Postaneler hangi saatlerde hizmet sunacak? İşte Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim'de PTT'nin çalışma durumu ve mesai saatlerine ilişkin detaylar…

        • 2

          28 EKİM BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

          Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

          Buna göre; 28 Ekim Cumartesi günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar yarım gün çalışır. 28 Ekim Cuma günü kargolar öğle saatlerine kadar dağıtımda olacak. Bazı kargo şubeleri, inisiyatif alarak hizmet vermeye devam edebilecek.

        • 3

          PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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