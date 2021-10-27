Türkiye Cumhuriyeti kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük bayram olarak kutladığı Cumhuriyet Bayramı kamu kurum ve kuruluşları için resmi tatil kabul ediliyor.

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatil olarak kabul ediliyor. Yani 28 Ekim öğleden sonra kamu kurum ve kuruluşları için resmi tatil olacak ancak öğlene kadar mesailer devam edecek.

28 EKİM'DE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Bankaların mesai düzenlemesine göre bankalar resmi tatillerde hizmet vermiyor. Buna göre bankalar yarın öğlene kadar açık olacak ancak öğleden sonra hizmet vermeyecek. 28 Ekim'de öğleden sonra yapılacak EFT/Havale işlemlerinin hesaba geçmesi ancak 1 Kasım tarihinde mümkün olacak.