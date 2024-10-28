28 Ekim AVM'ler açık mı? 28 Ekim AVM'ler kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?
28 Ekim Pazartesi günü AVM'lerin açık olup olmadığı merak ediliyor. 28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Pazartesi ve Salı gününe denk geliyor. Bilindiği üzere 28 Ekim de, öğleden sonra yarım gün resmi tatil olarak sayılıyor. Peki 28 Ekim AVM'ler açık mı? 28 Ekim AVM'ler kaça kadar açık, saat kaçta kapanıyor?
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan dolayı bir buçuk günlük resmi tatil uygulanıyor. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar 28 Ekim Cuma günü Alışveriş Merkezi (AVM) çalışma durumunu sorguluyor. İşte, 28 Ekim 2024 AVM çalışma durumu...
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28 EKİM AVM AÇIK MI?
28 Ekim 2024 Pazartesi ve 29 Ekim Cumartesi günü AVM'ler tam gün açık olacak.
Türkiye genelinde yüzlerce AVM bulunmaktadır. AVM'ler 2024 yılında 10:00'da açılıyor, 22:00'da kapanıyor.
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28 EKİM YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?
Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın bir gün öncesi olan 28 Ekim tarihi yarım gün olarak kabul edilmektedir.
1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar.
28 Ekim günü saat 13.00’dan itibaren bankalar, okullar, bankalar, sağlık ocakları ve diğer kamu kurumları öğleden sonra kapalı olacak.
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