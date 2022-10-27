29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, 28 Ekim Cuma günü hastane, eczane, banka ve noterlerin çalışma saatleri gündemdeki yerini koruyor. Resmi tatillerde birçok kamu kurum ve kuruluş bilindiği gibi çalışmıyor. Peki 28 Ekim 2022 Cuma günü yarım gün mü, tatil mi olacak? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...