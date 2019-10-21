28 Ekim 2019 yarım gün tatil mi?

29 Ekim resmi tatil mi? öğrenciler ve çalışanlar tarafından merak konusu oldu. Bu yıl 96'ncısı kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Peki, 28 Ekim 2019 Pazartesi yarım gün tatil olur mu?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

28 EKİM 2019 YARIM GÜN TATİL Mİ?

Bu sene 29 Ekim Salı gününe geliyor. Yani Pazartesi günü yarım gün ve Salı günü resmi tatil olacak. 29 Ekim'de ders işlenmez ve resmi olarak okullar tatil sayılır, ancak okullarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çeşitli etkinlikler yapılır ve öğrencilerin katılımı beklenir.