Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti.

İşte 28 Ağustos Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

28 AĞUSTOS CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanlığı, 28 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

27 AĞUSTOS CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı, 27 Ağustos Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 340 kişinin testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 528 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,57, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,62 olarak kayda geçti.

Türkiye'de saat 23.23 itibarıyla yapılan aşı sayısı toplam 92 milyon 485 bin 296'ya yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 737 bin 751 aşı uygulandı.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 130 milyon dozu geçti.

Kovid-19 vakalarının sayısı 215 milyon 900 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 494 bine, iyileşenlerin sayısı 193 milyon 50 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 39 milyon 360 bini, Hindistan'da 32 milyon 649 bini, Brezilya'da 20 milyon 676 bini ve Rusya'da 6 milyon 844 bini geçti.

ABD'de Yüksek Mahkeme, salgın sürecinde kiracıların evlerinden çıkarılmasını yasaklayan düzenlemeyi kaldırdı.

ABD'de önlem alınmazsa aralık başına kadar salgın nedeniyle yaklaşık 98 bin kişinin daha hayatını kaybedebileceği açıklandı.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Vektör Araştırma Merkezinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği "EpiVakKorona-N" adlı aşıyı tescilledi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Fransız halkının bir kısmının aşıya güven duymamasına tepki göstererek, salgında dördüncü dalgada daha çok aşılı olmayanların öldüğünü söyledi.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Ruanda ve Senegal'de sıtma ve tüberküloz aşısı üretim tesisleri inşa etmeyi değerlendirdiğini bildirdi.

Balkan ülkesi Karadağ'da öğrenci, öğretmen ve idari personele okul içinde maske takma zorunluluğu getirilirken, maske takan öğrencilerin sınıfta vaka tespit edilmesi durumunda karantinaya alınmayacağı duyuruldu.

Özbekistan’da Kovid-19'a karşı mücadele kapsamında domates kullanılarak yenilebilir aşı üretmek için çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Avustralya Aşılama Teknik Danışma Grubu (ATAGI), ülkenin ilaç düzenleme kurumu Terapötik Ürünler İdaresi (TGA) tarafından onaylanan Pfizer/BioNTech’in ürettiği aşının 12 yaş ve üzerindeki tüm Avustralyalılara vurulmasına onay verdi.

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça yaptığı açıklamada, sıkı salgın önlemleri uygulanan 29 ilde iç hat uçuşlarının yeniden başlamasına, halka açık parkların ve kuaförlerin yeniden açılmasına yeşil ışık yaktı.

2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısının 197'ye yükseldiği bildirildi.