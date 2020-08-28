İşte güncel koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 28 Ağustos corona virüs tablosu merak ediliyor.

28 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca henüz 28 Ağustos koronavirüs tablosunu henüz yayınlamadı.

27 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VAKA SAYISI VE VEFAT SAYISI

Türkiye'de son 24 saatte 1491 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 263 bin 998, can kaybı 6 bin 209 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 106 bin 111 test yapıldı, 1491 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 26 hasta vefat etti, 995 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 240 bin 792'ye çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 727 bin 860, vaka sayısı 263 bin 998, vefat sayısı 6 bin 209 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 862, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 oldu.

- "Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz"

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde iyileşen hasta sayımız, yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak."

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 24 milyon 344 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 829 bin 778 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 24 milyon 344 bin 799'a çıkarken, virüs saptanan 16 milyon 878 bin 683 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 6 milyon 636 bin 338 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de 6 milyon 1017 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 183 bin 663 kişi yaşamını yitirdi.

- Vaka sayısı 250 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (3 milyon 722 bin 4),Hindistan (3 milyon 314 bin 953),Rusya (970 bin 865),Güney Afrika (615 bin 701),Peru (613 bin 378),Meksika (573 bin 888),Kolombiya (572 bin 270),İspanya (426 bin 818),Şili (402 bin 365),Arjantin (370 bin 188),İran (365 bin 606),İngiltere (328 bin 846),Suudi Arabistan (310 bin 836),Bangladeş (302 bin 147),Pakistan (294 bin 638),İtalya (262 bin 540),Türkiye (262 bin 507) ve Fransa (253 bin 587)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (117 bin 756),Meksika (62 bin 76),Hindistan (60 bin 652),İngiltere (41 bin 465),İtalya (35 bin 458),Fransa (30 bin 544),İspanya (28 bin 971),Peru (28 bin 124),İran (21 bin 20),Kolombiya (18 bin 184),Rusya (16 bin 683),Güney Afrika (13 bin 502) ve Şili (10 bin 990)."