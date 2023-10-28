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        Haberler Gündem 28-29 Ekim İzmir konserleri takvimi: İzmir Cumhuriyet Bayramı konserleri nerede, saat kaçta yapılacak ve hangi şarkıcılar var?

        29 Ekim İzmir konserleri takvimi: 28-29 Ekim İzmir etkinlikleri ve konserleri

        Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen cumhuriyetimizin bu sene 100. yaşına giriyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı yurdumuzun dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak. Bu kapsamda İzmir'de düzenlenecek 28 Ekim ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları etkinlikleri paylaşıldı. 28-29 Ekim'de İzmir'de Dolu Kadehi Ters Tut, Nilüfer, Ceza, Emir Can İğrek ve Hayko Cepkin sahne alacak. İşte, 28-29 Ekim İzmir ücretsiz konserleri ve etkinleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 19:19 Güncelleme: 28.10.2023 - 19:19
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        • 1

          Türkiye, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları için hazır! Yurdumuzun dört bir yanında cumhuriyet coşkusu yaşanmaya başladı. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kapsamında birbirinden önemli sanatçılar İzmir'de konser verecek. İşte, 28-29 Ekim İzmir ücretsiz konser takvimi ile Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          28 EKİM İZMİR KONSER TAKVİMİ

          Dolu Kadehi Ters Tut, Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusunu 28 Ekim'de 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı Karabağlar'da saat 20.00'de sahnede hayranlarıyla paylaşacak.

          Nilüfer, Cumhuriyet kutlamalarında 28 Ekim saat 20.30'da Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda sevenleriyle buluşacak.

          Ceza da, Cumhuriyet'in 100. yılında 28 Ekim'de İzmir Buca Eski Kaymakamlık Binası karşısında saat 21.00'de sahne alacak.

        • 3

          29 EKİM İZMİR KONSERLERİ

          Emir Can İğrek, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 29 Ekim'de İzmir 7 Eylül Stadyumu Torbalı'da saat 20.30'da sahneye çıkacak.

          Hayko Cepkin Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim'de İzmir Gaziemir Festival Alanı'nda saat 20.30'da sahne alacak.

        • 4

          29 EKİM İZMİR KUTLAMA ETKİNLİKLERİ

          29 Ekim’de İzmir kutlama programı şöyle:

          Gün Boyu Kültürpark içi, Lozan Kapısı arkası ESHOT 80. Yıl Gezici Sergi

          Gün Boyu 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Sportif Turnuvaları

          10.30: Cumhuriyet Meydanı Resmi Kutlama Töreni

          11.15: Cumhuriyet Meydanı Geçit Töreni

          12.30: 100. Yıl Yat Yarışları-Pasaport İskele

          14.00 - 21.00: Kültürpark Cumhuriyet Özel Etkinlikleri

          17.00: 100. Yılında Cumhuriyet Bayramı Senfoni Konseri

          17.00-19.00: Belediye Meclisleri Özel Oturumu

          17.30: 100. Yılda 100 mil Yat Yarışı Kupa Töreni

          18.00 - 21.00: Kültürpark Cumhuriyet Gençlik Konserleri ve Dans Gösterileri

          19:00: Cumhuriyet Yürüyüşü (Kültürpark Basmane Kapısı- Konak Atatürk Meydanı)

          20.00: Fener Alayı (Konak Atatürk Meydanı- Cumhuriyet Meydanı)

          20.30: Zeybek Gösterisi

          20.45: Gemi Korteji ve Işık Şovları

          20.50: Cumhuriyet Halk Korosu. Cumhuriyet Marşları

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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