272 düzensiz göçmen daha ülkelerine gönderildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürdü.

Kocaeli ve çevre illerde yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 272 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, bugün sınır dışı edilerek Cengiz Topel Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi.