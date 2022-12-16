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Haberler Dünya 270 kişi hayatını kaybetmişti! Lockerbie faciasının davasında dikkat çeken detay

Libya, Lockerbie faciasının sorumlusu Ebu Acile'nin ABD'ye teslim edildiğini açıkladı

34 yıl önce 270 kişinin hayatını kaybettiği "Lockerbie faciası" olarak bilinen, uçak saldırısından sorumlu tutulan Libyalı Ebu Acile Mesud, ABD'de gözaltına alınmıştı. Ebu Acile'nin, Libya tarafından ABD'ye teslim edildiği ortaya çıktı

Giriş: 16.12.2022 - 10:36 | Güncelleme: ABONE OL
270 kişi hayatını kaybetmişti! Lockerbie faciasının davasında dikkat çeken detay
Lockerbie faciasının davasında dikkat çeken detay
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AA

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, "Lockerbie faciası" olarak bilinen terör saldırısından sorumlu tutulan Libyalı Ebu Acile Mesud'un ABD'ye teslim edildiğini duyurdu.

Ebu Acile Mesud
Ebu Acile Mesud

Libya hükümetinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Dibeybe, "Ebu Acile, Lockerbie uçağına bombalı saldırıyı düzenleyen örgütün bir parçasıdır." dedi.

Dibeybe, 270 masum insanın hayatını kaybettiği saldırıda Ebu Acile'nin "yaptığı bomba ve patlayıcıları yolcuların bagajına yerleştirdiğini" kaydetti.

Lockerbie davası nedeniyle Libya'nın tazminat ödediğini hatırlatan ve Libya devletinin meselenin dışında olduğunu kaydeden Dibeybe, hakkındaki uluslararası yakalama kararı sebebiyle Ebu Acile'nin ABD'ye teslim edildiğini bildirdi.

Dibeybe, "Libya'nın çıkarları ve istikrarı için bu olayda (ABD ile) işbirliği yapmak ve Libya halkının terör suçlarından aklanması bizim için zorunluluk haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

LOCKERBIE FACİASI

21 Aralık 1988'de meydana gelen ve "Lockerbie faciası" olarak bilinen terör olayında, Londra'dan New York'a sefer yapan Pan Am Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, içindeki bombanın patlatılmasıyla İskoçya'nın güneyindeki Lockerbie kasabasına düşmüş, uçaktaki yolcuların tümü dahil 270 kişi hayatını kaybetmişti.

Libya hükumeti, Başkanlık Konseyinin Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, 4 Kasım'da İngiltere merkezli televizyon kanalı BBC'ye verdiği röportajda, Libya hükümetinin "Lockerbie" davası konusunda ABD ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu söylemişti.

Dışişleri Bakanı Menguş'un açıklaması, davada suçlu görülen Libya vatandaşı Ebu Acile Mesud'un ABD'ye iadesini kabul ettiği şeklinde yorumlanarak, Libya kamuoyunda tepki çekmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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