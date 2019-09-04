27. WorldFood İstanbul fuarı kapılarını açtı

Gıda ürünleri ve teknolojileri fuarı 27. WorldFood İstanbul, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Fuarı düzenleyen ITE Turkey'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) iş birliğiyle düzenlenen fuar, 7 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Alım heyeti programı ile katılımcı firmalara ihracat potansiyeli yaratan fuara Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere, Hindistan, Hollanda ve ABD'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden 100’den fazla yabancı alıcının gelmesi hedefleniyor.

Fuara, perakende zincirleri, içecek, süt ve süt ürünleri, et ve tavuk ürünleri, yaş sebze-meyve, deniz ürünleri, dondurulmuş ürünler, temel gıdalar ve yağlar, şekerli mamuller, unlu mamuller, hububat ve kuru yemiş alanından pek çok marka ve üretici katılıyor. 350'den fazla yerli katılımcının yer alacağı fuarda, son dönem tüketim trendleri ile birlikte yükselen bir başka değer olan özgün yöresel lezzetler sunulacak.

4 gün boyunca fuarla eş zamanlı gerçekleşecek etkinlik programında konferanslar, katılımcı sunumları, şef şovları, yarışmalar ve tadım şovları ile sektörün üst düzey karar vericileri, departman direktörleri, ünlü şefler ve teknoloji uzmanları bir araya gelecek.

Gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren üretici, toptancı, perakendeci ve ithalatçı sektör profesyonellerinin yanında lojistik çözümler ve sağlık ürünleri kategorisinden de önemli isimler programda yer alacak.

"TÜRKİYE'NİN GIDA ÜRÜNLERİ İHRACATINA ÖLÇÜLEBİLİR KATKI SUNACAĞIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ITE Group Bölge Direktörü Kemal Ülgen, özellikle tarım ve gıda ürünleri ihracatına ilişkin WorldFood İstanbul'un ülke ekonomisine hareket ve enerji getireceğine inandığını belirterek, "WorldFood İstanbul ile Türkiye'nin gıda ürünleri ihracatına ölçülebilir katkı sunacağız." ifadesini kullandı.

WorldFood İstanbul Fuar Direktörü Semi Benbanaste de 27 yıldır gerçekleştirdikleri fuarın katılımcı sayısının her geçen yıl artmasından duyduğu memnuniyeti aktararak, şunları kaydetti:

"Fuarımız 2018 yılında 29 ülkeden 430 katılımcı, 133 ülkeden 16 bin 85 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Fuar, 4 günde katılımcılarına toplamda 339 milyon avronun üzerinde yeni iş hacmi potansiyeli yaratma imkanı sağladı. Fuar, bu yıl yükselen bir grafikle 45 ülkeden, 500 katılımcı ve 20 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor."

İHBİR Başkanı Haluk Okutur ise "Bu fuarın gıda sektörü adına dünyada hak ettiğimiz yere ulaşmamızda önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Dünyada tarımsal ihracat hacmi 2 trilyon dolar. Türkiye'nin tarımsal ihracat rakamları ise 18 milyar doların üzerinde. Ülkemiz potansiyel olarak dünyadaki ilk 5 ülkeden biri." ifadelerini kullandı.

Okutur, İHBİR'in 2019'un ilk yarısında 205 ülkeye 4 milyar dolar ihracat yaptığını, yıl sonuna kadar ihracat rakamını 8 milyar dolar seviyesine ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.