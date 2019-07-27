Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Son olarak dünyada Çankırı'nın Eldivan ilçesinde meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle henüz herhangi bir can kaybının ortaya çıkmadığı bildirildi. İşte 27 Temmuz Türkiye'de meydana gelen son depremler...

27 TEMMUZ SON DEPREMLER (KANDİLLİ RASATHANESİ) - EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.07.27 18:35:29 37.9595 32.3585 0.0 -.- 1.2 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel 2019.07.27 18:08:59 40.3367 27.4893 8.5 -.- 2.1 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.07.27 16:26:39 40.5078 33.4470 6.1 -.- 3.2 3.1 SARAYKOY-ELDIVAN (CANKIRI) İlksel 2019.07.27 14:11:37 39.0642 26.0135 4.8 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.07.27 13:58:20 39.1085 27.5373 0.0 -.- 2.1 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel 2019.07.27 12:26:49 39.0792 27.5223 0.0 -.- 2.1 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel 2019.07.27 12:25:51 36.1718 33.6548 0.0 -.- 1.5 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2019.07.27 12:25:01 36.2243 33.7032 0.0 -.- 1.5 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2019.07.27 11:53:51 37.3362 29.7662 9.0 -.- 2.1 -.- ECE-TEFENNI (BURDUR) İlksel 2019.07.27 11:45:00 37.1962 27.8307 0.0 -.- 1.5 -.- CAMKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.07.27 09:51:54 39.2777 27.7305 0.0 -.- 2.1 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel 2019.07.27 05:42:28 37.0397 35.9073 20.3 -.- 1.6 -.- HAMDILLI-CEYHAN (ADANA) İlksel 2019.07.27 04:09:05 38.9588 25.0192 8.0 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI İlksel 2019.07.27 03:51:45 37.0190 38.0882 13.1 -.- 2.3 -.- DIKTEPE-BIRECIK (SANLIURFA) İlksel 2019.07.27 03:36:26 37.2320 30.1783 7.2 -.- 1.4 -.- YELTEN-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel 2019.07.27 02:47:00 36.7632 28.0087 75.3 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.07.27 02:41:02 37.1967 30.1317 5.0 -.- 2.6 -.- BASPINAR-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel 2019.07.27 02:36:12 37.6280 33.7033 5.0 -.- 1.4 -.- KESMEZ-KARAPINAR (KONYA) İlksel 2019.07.27 02:21:52 40.0483 38.9822 5.0 -.- 2.3 -.- KARAYAPRAK-REFAHIYE (ERZINCAN) REVIZE01 (2019.07.27 02:21:52) 2019.07.27 02:15:42 37.2107 30.1505 5.0 -.- 2.0 -.- GUMUSLU-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel 2019.07.27 02:07:23 37.2105 30.1305 9.8 -.- 1.4 -.- BASPINAR-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel 2019.07.27 01:54:16 37.1778 30.1175 11.4 -.- 1.7 -.- BASPINAR-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel 2019.07.27 01:51:45 37.1810 30.1543 5.0 -.- 2.8 -.- GUMUSLU-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel 2019.07.27 01:08:00 37.1790 30.1090 11.4 -.- 1.6 -.- BASPINAR-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel 2019.07.27 00:53:50 38.0350 43.0993 21.9 -.- 1.6 -.- ISINLI-CATAK (VAN) İlksel

27 Temmuz Son depremler (Kandilli Rasathanesi) - En son nerede deprem oldu?