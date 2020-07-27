27 Temmuz - 2 Ağustos haftalık burç yorumlarınız

AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU

İş yoğunluğundan kafanızı kaldıracağınız ve kendinizi düşünerek hareket edeceğiniz bir haftadasınız sevgili Akrep burçları… Kısa seyahatler ya da akraba ziyaretleriyle deşarj oluyorsunuz. Bayram öncesi ise işlerinizi tamamlamaya çalışacak ve patronlarınızdan takdir göreceksiniz. Sorumluluk sahibi Akrep burçları bu süreçte yükselişe geçebilir, belki de kariyerde farklı bir yöne ilerleyebilirler. Ağustos başında ise başladığınız eğitimler ve kurslarla ilgili ciddi yollar kat edebilirsiniz. Ya da yeni bir eğitime başlayarak geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Öte yandan kardeşlerle olan ilişkilerinize dikkat etmenizde fayda var.